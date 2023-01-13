У Кремлі почали готуватися до переобрання Путіна на п’ятий термін

Президентським виборам передують регіональні, де обкатають різні ідеї та політичні технології

Внутрішньополітичний блок Кремля вже розпочав підготовку до виборів президента РФ у 2024 році, виходячи з того, що вони пройдуть у заплановані терміни та за участю чинного глави держави Володимира Путіна.

Про це написав російський “Коммерсантъ”.

Поки що опрацювання носить попередній характер: чітких контурів ідеологічної складової ще немає, хоча передбачається, що вона ґрунтуватиметься на темі єдності.

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Представники Кремля також мають намір уважно стежити за регіональними виборами 2023 року, щоб врахувати їхній досвід на майбутніх федеральних.

Найближчі президентські вибори мають відбутися 17 березня 2024 року, а виборча кампанія стартує після їхнього офіційного призначення Радою федерації у грудні 2023-го, тобто через рік.

Попередні президентські вибори-2018 були призначені 17 грудня 2017 року, а Володимир Путін анонсував свою участь у них 6 грудня.

«На цей рік стоїть гігантський обсяг завдань. Вибори відбуватимуться в умовах спеціальної військової операції, санкцій, ескалації у міжнародних відносинах. Цього року вже можна буде переглянути технологічні рішення опонентів. Тож це дійсно хороший рік, щоб протестувати ті чи інші рішення», – сказало джерело у Кремлі.

За його словами, акцент передбачається робити на соціальних мережах, які стали «альтернативним простором», а також на учасниках війни в Україні та тих, кого ця війна торкнулася безпосередньо. Також політтехнологи збираються доносити у рамках президентської кампанії «новий план розвитку» Росії.

Важливою у Кремлі вважають підготовку до виборів у анексованих регіонах України, де «доведеться працювати з електоратом».