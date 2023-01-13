Росія намагається створити двохмільйонну армію

Росія намагається створити двохмільйонну армію

Керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації

За оцінками воєнної розвідки України, Росія намагається створити збройні сили чисельністю 2 мільйони осіб.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Там нагадали, що під час першої хвилі мобілізації до ЗС РФ було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють в зону ведення бойових дій в Україні.

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Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До ЗС РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви.

“Приготування до оголошення чергової хвилі мобілізації в Росії вже активно відбуваються. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів”, – сказано в повідомленні.

За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.

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  • 13.01.2023 10:20
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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