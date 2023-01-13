Росія намагається створити двохмільйонну армію
Керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації
За оцінками воєнної розвідки України, Росія намагається створити збройні сили чисельністю 2 мільйони осіб.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Там нагадали, що під час першої хвилі мобілізації до ЗС РФ було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють в зону ведення бойових дій в Україні.
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Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До ЗС РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви.
“Приготування до оголошення чергової хвилі мобілізації в Росії вже активно відбуваються. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів”, – сказано в повідомленні.
За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.
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- 13.01.2023 10:20
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