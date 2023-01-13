Стало відомо, навіщо Андрій Шевченко літав до Катару

18 грудня завершився Чемпіонат світу з футболу 2022 року. Напередодні фінального матчу до Катару прибув Андрій Шевченко.

Він мав домовитися з президентом ФІФА Джанні Інфантіно про трансляцію звернення президента України Володимира Зеленського до світової спільноти щодо подій в Україні з екранів футбольного стадіону. Але це було не єдине його завдання в Еміратах. Про це редакції стало відомо з власних джерел у ФІФА.

Як відомо, російські команди виключені сьогодні зі всіх змагань УЄФА та ФІФА, що дуже не влаштовує місцевих функціонерів. Допомогти вирішити проблему без іміджевих втрат для ФІФА обіцяв президентові росії путіну російський олігарх і колишній власник «Челсі» Роман Абрамович.

До відповідних переговорів із ФІФА якраз і був залучений багаторічний друг та бізнес-партнер Абрамовича, титулований український екс-футболіст Андрій Шевченко.

У Катарі з Інфантіно у нього відбулася розмова, в якій Шевченко наголошував, що вважає футбол здатним мирити людей. І якщо переконати президента ФІФА показати звернення Зеленського Шевченко не зміг, то з питання повернення російських команд у світовий футбол він був більш переконливим.

Вже 26 грудня стало відомо про суть таємного плану щодо допуску росіян до міжнародних змагань. Для цього РФС має перейти під крило Азіатської конфедерації футболу, і ФІФА тоді не перешкоджатиме участі російської збірної у відборі до ЧС-2026. Про цей успіх росЗМІ потім трубили аж до 31 грудня.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко, будучи в Катарі, сфотографувався з Джанні Інфантіно, чим викликав на себе хвилю критики з боку українців.