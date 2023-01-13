Під Брянськом у РФ сержант-піхотинець застрелив майора-артилериста

Сержант Чурилов застрелив майора, який намагався його побити

У Брянській області РФ сержант-піхотинець застрелив майора-артилериста, коли той намагався його побити.

Про це повідомив Telegram-канал Astra.

За даними джерел видання, вбивство військового сталося на території прикордонного селища Біла Берізка Брянської області 3 січня близько 12 години ночі.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Між майором Олександром Кудиліним та сержантом Володимиром Чуриловим стався конфлікт, під час якого майор застосував фізичну силу щодо сержанта.

Після цього сержант Чурилов відкрив вогонь у бік Кудиліна. Майор загинув на місці.

За даними ASTRA, Кудилін є військовослужбовцем в/ч 30683, а Чурилов – в/ч 31135.