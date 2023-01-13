Під Брянськом у РФ сержант-піхотинець застрелив майора-артилериста
Сержант Чурилов застрелив майора, який намагався його побити
У Брянській області РФ сержант-піхотинець застрелив майора-артилериста, коли той намагався його побити.
Про це повідомив Telegram-канал Astra.
За даними джерел видання, вбивство військового сталося на території прикордонного селища Біла Берізка Брянської області 3 січня близько 12 години ночі.
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Між майором Олександром Кудиліним та сержантом Володимиром Чуриловим стався конфлікт, під час якого майор застосував фізичну силу щодо сержанта.
Після цього сержант Чурилов відкрив вогонь у бік Кудиліна. Майор загинув на місці.
За даними ASTRA, Кудилін є військовослужбовцем в/ч 30683, а Чурилов – в/ч 31135.
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- 13.01.2023 12:16
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