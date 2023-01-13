Резніков заявив про можливий масштабний наступ Росії навесні

На думку Резнікова, Росія намагається зібрати сили для нового наступу на півдні та сході.

Росія може спробувати зібрати «сили, боєприпаси та зброю» для весняного наступу з районів, які вона вже займає на півдні та сході України.

Про це в інтерв’ю ВВС заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, Україні потрібен був час, щоб перегрупуватися та переозброїтися в очікуванні поставок західної зброї.

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«Весна – найкращий період, щоб освіжити рух для всіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові розпочати, і, звичайно, ми маємо бути готові розпочати», — сказав він.

Однак він не підтримав твердження про те, що Росія може готувати ще одне вторгнення з Білорусі.

Рух із півночі, за словами Резнікова, «займе багато часу, і в них (Росії – Ред.) немає ресурсів».