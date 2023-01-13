Рада позбавила мандатів Медведчука і ще чотирьох нардепів: не обійшлося без скандалу

Рада підтримала позбавлення мандатів більшістю голосів

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він уточнив, що через втрату громадянства Рада позбавила мандатів, Медведчука (320 голосів «за»), Козака (317), Деркача (314) і Кузьміна (319).

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Також було задоволено заяву ще одного нардепа – Андрія Аксьонова – про добровільну відмову від мандату (294 голосів «за»)

За словами Железняка, при розгляді цього питання не обійшлось без скандалу.

«Спочатку 40 хвилин була дискусія, коли ставити у порядок денний питання позбавлення мандатів 5-ти депутатів. Пропозиція коаліції була: розглядати в кінці порядку денного (тому що у них ні на що б голосів не вистачило), пропозиція інших фракцій та груп: почати день з позбавлення мандатів цих депутатів”, – розповів нардеп.

За його словами, після трьох голосувань та блокування трибуни, перемогла позиція останніх – відразу ставити на голосування позбавлення депутатів мандатів.