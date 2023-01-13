В Бердянську прогриміли вибухи на російській базі біля аеропорту
В окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи в районі місцевого аеропорту, який окупанти облаштовують під військову базу.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Мешканці повідомляють про три гучних вибухи один за одним. Після цього в районі аеропорту з’явилася заграва і здійнявся у небо стовп диму.
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Нещодавно стало відомо, що аеропорт Бердянську окупанти облаштовують під військову базу.
На супутникових знімках, що з’явилися в мережі, там можна нарахувати щонайменше 17 російських гелікоптерів і різні фортифікаційні споруди.
Ймовірно росіяни планують створити там нову авіабазу, котра змінить базу в селищі Чаплинка. Це викликано тим, що українська армія тепер може діставати до неї з HIMARS.
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- 13.01.2023 19:15
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