Зранку в Києві пролунали загадкові вибухи

У Києві на світанку пролунало кілька вибухів

Близько 06:00 ранку у Києві пролунало кілька вибухів, однак повітряної тривоги не було.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Першою офіційною реакцією на вибухи стало слово “Спокійно” в Telegram-каналі глави Офіса президента Андрія Єрмака.

Згодом заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк запевнив, що ці вибухи не пов’язані з військовими діями чи загрозою з повітря, також не ідеться про прорив кордону чи наступ з півночі.

Ще згодом у обласній військовій адміністрації повідомили, що вибухи, які кияни чули вранці, стосуються загоряння на одному з об’єктів критичної інфраструктури.

Попередньо, без постраждалих.