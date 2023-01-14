Зранку в Києві пролунали загадкові вибухи
У Києві на світанку пролунало кілька вибухів
Близько 06:00 ранку у Києві пролунало кілька вибухів, однак повітряної тривоги не було.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Першою офіційною реакцією на вибухи стало слово “Спокійно” в Telegram-каналі глави Офіса президента Андрія Єрмака.
Згодом заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк запевнив, що ці вибухи не пов’язані з військовими діями чи загрозою з повітря, також не ідеться про прорив кордону чи наступ з півночі.
Ще згодом у обласній військовій адміністрації повідомили, що вибухи, які кияни чули вранці, стосуються загоряння на одному з об’єктів критичної інфраструктури.
Попередньо, без постраждалих.
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- 14.01.2023 07:54
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