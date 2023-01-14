Постпред РФ в ООН заявив про готовність Росії досягти цілей «спецоперації» шляхом переговорів

Небензя каже, що Росія не декларувала своїми цілями «знищення України як держави»

Москва нібито готова до досягнення цілей "спеціальної військової операції" за допомогою переговорів.

Про це заявив на засіданні Ради безпеки ООН постійний представник Росії Василь Небензя.

Дипломат зазначив, що закінчити військові дії можна буде «лише тоді, коли з території України більше не виходитиме загроза Росії і коли закінчиться дискримінація для російськомовного населення цієї країни».

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За його словами, Росія нібито готова до сценарію, за якого цього можна досягти мирним шляхом за допомогою переговорів. Інакше Москва доб’ється свого військового шляху, сказав Небензя.

Він також наголосив, що Росія не декларувала своїми цілями «знищення України як держави», її «деукраїнізацію та насильницьку русифікацію».