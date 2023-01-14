Путін готує Росію до довготривалої війни

За спостереженнями воєнної розвідки України, в Росії проводиться підготовка до довготривалої війни

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Там зазначили, що проведені президентом РФ Володимиром Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу свідчать про підготовку переведення Росії на воєнний стан.

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На думку розвідників, ці заходи спрямовані на посилення потенціалу ЗС РФ та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами.

“Намагання країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавнє призначення начальника генерального штабу ЗС РФ Герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку РФ до продовження широкомасштабної довготривалої війни”, – зазначили в ГУР.