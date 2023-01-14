Великобританія ухвалила рішення про відправку в Україну танкового ескадрону

Великобританія ухвалила рішення про відправку в Україну танкового ескадрону

Сунак ухвалив рішення щодо негайної відправки в Україну чотирьох танків, ще вісім відправять згодом

Прем'єр-міністр Ріші Сунак ухвалив рішення направити в Україну танковий ескадрон.

Про це повідомило The Sun.

Бронетехніка буде доставлена в рамках зусиль щодо повернення території, захопленої російськими військами після вторгнення майже рік тому.

Прем’єр-міністр проінформує сьогодні президента України Володимира Зеленського про план Великобританії, він «хоче, щоб наші дії говорили голосніше за слова», повідомило джерело видання на Даунінг-стріт.

Відразу ж буде доставлено групу з чотирьох танків Challenger 2, а незабаром після цього ще вісім.

Цього тижня Сунак провів переговори з керівниками міністерства оборони та безпеки, заявивши їм, що доставка танків до України має бути оперативним пріоритетом.

Видання зазначило, що і прем’єр-міністр, і міністр оборони Бен Воллес вирішили відправити повну ескадрилью після інтенсивного лобіювання з боку Зеленського.

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  • 14.01.2023 11:23
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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