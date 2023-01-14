Великобританія ухвалила рішення про відправку в Україну танкового ескадрону
Сунак ухвалив рішення щодо негайної відправки в Україну чотирьох танків, ще вісім відправять згодом
Прем'єр-міністр Ріші Сунак ухвалив рішення направити в Україну танковий ескадрон.
Про це повідомило The Sun.
Бронетехніка буде доставлена в рамках зусиль щодо повернення території, захопленої російськими військами після вторгнення майже рік тому.
Прем’єр-міністр проінформує сьогодні президента України Володимира Зеленського про план Великобританії, він «хоче, щоб наші дії говорили голосніше за слова», повідомило джерело видання на Даунінг-стріт.
Відразу ж буде доставлено групу з чотирьох танків Challenger 2, а незабаром після цього ще вісім.
Цього тижня Сунак провів переговори з керівниками міністерства оборони та безпеки, заявивши їм, що доставка танків до України має бути оперативним пріоритетом.
Видання зазначило, що і прем’єр-міністр, і міністр оборони Бен Воллес вирішили відправити повну ескадрилью після інтенсивного лобіювання з боку Зеленського.
- 74
- 14.01.2023 11:23
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: