Зеленський хоче виступити в ООН у річницю російського вторгнення в Україну

Зеленський хоче відвідати Генасамблею ООН

Президент України Володимир Зеленський хоче відвідати Організацію Об'єднаних Націй, щоб виступити на засіданні Генеральної Асамблеї напередодні першої річниці російського вторгнення 24 лютого.

Про це повідомило Associated Press із посиланням на заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову.

За її словами, для візиту Зеленського необхідний збіг багатьох чинників, які передусім залежать від воєнної ситуації на місцях.

«Наш президент хотів би приїхати, у нього є воля чи намір приїхати. Але все ще питання, чи дозволить ситуація з безпекою здійснити візит», – сказала Джапарова.

Посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Генеральна Асамблея вже запланувала дебати на високому рівні про війну на 23 лютого, за якими піде міністерське засідання Ради Безпеки 24 лютого.

Джапарова сказала, що Україна хотіла б, щоб асамблея ухвалила одну із двох резолюцій, які Зеленський хоче бачити напередодні річниці вторгнення.