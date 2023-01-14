Более двух миллиардов гривень подсанкционной Royal Pay Europe заблокированы Госфинмониторингом

Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала более 2 млрд гривень на счетах, связанных с компанией Royal Pay Europe

Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала более 2 млрд гривень на счетах, связанных с компанией Royal Pay Europe, на которую накануне решения Совета национальной безопасности и обороны были наложены санкции, пишет ZN.UA.

По данным источников издания, до внесения компании в санкционный список, на связанных с ней счетах находилось более 2 млрд грн. Все эти средства были заблокированы в рамках проведения соответствующих финансовых расследований и на момент введения санкций в действие находятся на банковских счетах. Это означает, что они сохранены для дальнейшей конфискации в рамках действующего законодательства и восстановления Украины.

Как сообщало вчера издание «Обозреватель», деньги, связанные с Royal Pay Europe и Сергеем Кондратенко, находятся на счетах в украинских банках АО «Кристалбанк» и ПАО «КБ «Аккордбанк», АБ «Укргазбанк» и в ликвидированном АО «Мегабанк».

Кроме того, правоохранители намерены проверить роль директора департамента банковского надзора Нацбанка Натальи Дегтяревой в содействии развитию российского финансового сектора в Украине и ее протекции отдельным российским компаниям.

Зарегистрированная в Риге компания Royal Pay Europe связана с российским букмекером 1xBet и может заниматься переводом платежей в адрес офшорных букмекеров и онлайн-казино.

Наложенные на нее санкции предусматривают блокировку активов, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, остановку выполнения финансовых и экономических обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества, а также ограничение прав распоряжаться ценными бумагами.

По данным СМИ, Royal Pay Europe принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко и была основана в 2016 году.