У ПВК “Вагнер” почали вербувати на війну в Україну жінок із в’язниць

Жінок з колоній уже відправляють на фронт

ПВК “Вагнер” розпочала вербування у російських в'язницях жінок-ув'язнених для участі у війні в Україні.

Про це повідомила керівниця фонду «Русь сидящая» Ольга Романова в інтерв’ю литовському виданню LRT.

«За нашими даними, жінок уже відправляють на фронт, забрали першу партію з Краснодарського краю наприкінці грудня, але ми поки що нічого не знаємо про їхню подальшу долю», — розповіла правозахисниця.

За словами Романової, «Русь сидящая», отримує листи від жінок-в’язнів з проханням посприяти їхньому відправленню на війну з початку російського вторгнення в Україну.

У грудні прес-служба засновника ПВК Євгена Пригожина опублікувала звернення депутата Заксобрання Свердловської області В’ячеслава Михайловича. Він заявив, що «колектив» жінок, які відбувають покарання в ВК-6 Нижнього Тагілу, повідомили йому про готовність вирушити на фронт як зв’язківці, лікарі, медсестри. Депутат попросив бізнесмена розглянути можливість завербувати цих ув’язнених у ПВК Вагнера.

Пригожин підтримав ідею вербування жінок-в’язнів.

«Працюємо у цьому напрямі. Є опір, але думаю, дотиснемо», – відповів він.