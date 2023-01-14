У Дніпрі російська ракета влучила в багатоповерхівку: знищено цілий під’їзд

Україна
14.01.2023 16:24
Під час масованої ракетної атаки на Україну одна з російських ракет влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі.
Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, знищено щонайменше один під‘їзд, під завалами знаходяться люди.
ДСНС і всі міські служби на місці
“Чудово знаю будинок в який прилетіло у Дніпрі, народився і проживав поруч. Знаю людей з цього району. Привітні і доброзичливі!”, – написав Тимошенко.
Киев
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