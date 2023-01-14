У Дніпрі російська ракета влучила в багатоповерхівку: знищено цілий під’їзд

Під час масованої ракетної атаки на Україну одна з російських ракет влучила у багатоповерховий будинок у Дніпрі.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, знищено щонайменше один під‘їзд, під завалами знаходяться люди.

ДСНС і всі міські служби на місці

“Чудово знаю будинок в який прилетіло у Дніпрі, народився і проживав поруч. Знаю людей з цього району. Привітні і доброзичливі!”, – написав Тимошенко.