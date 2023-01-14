Світ має зупинити це зло: Зеленський прокоментував ракетний обстріл росіян

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішні російські обстріли України, у тому числі влучення ракети в житловий будинок у Дніпрі.

“Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло”, – написав він.

За словами президента, розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Вони борются за кожну людину, кожне життя.

“Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну”, – пообіцяв Зеленський.

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