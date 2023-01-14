Росія випустила більше 30 ракет: Залужний підбив підсумки сьогоднішньої атаки

У суботу, 14 січня, російські війська загалом здійснили близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця.

Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування «Калібр», керовані авіаційні ракети Х-59, – по об’єктах критичної інфраструктури України.

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети.