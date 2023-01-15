Великобританія відправить в Україну ударні гелікоптери Apache із ракетами Hellfire

Великобританія відправить в Україну ударні гелікоптери Apache із ракетами Hellfire

Чотири Apache можуть за лічені секунди знищити цілий полк із 70 танків

Великобританія відправить в Україну, крім танків, ударні вертольоти Apache, озброєні смертоносними ракетами Hellfire.

Про це повідомляє Mirror.

Видання зазначило, що новий пакет військової підтримки, що включає танки, підтвердив учора прем’єр-міністр Ріші Сунак.

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Високопоставлене джерело в обороні повідомило Sunday People, що буде відправлено до чотирьох Apache.

“Apache змінить правила гри. Танки прибудуть першими, і знадобиться деякий час, перш ніж можна буде розгорнути гелікоптери. Інші члени НАТО тепер наслідуватимуть цей приклад. У Росії тисячі танків, тому для завдання стратегічного удару потрібно більше чотирьох “Апачів. Але з тактичного погляду це важливий крок”, – сказало джерело.

Йдеться про модель Apache AH64 E – найсучаснішу версію вертольота, яка може знищити кілька цілей за секунди.

Кожен Apache може бути озброєний до 16 протитанковими снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra і 30-мм ланцюговою гарматою.

Це означає, що чотири Apache можуть за лічені секунди знищити цілий полк із 70 танків.

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  • 15.01.2023 10:31
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