У Росії «ангарський маніяк», який убив понад 80 жінок, попросився на війну в Україну

Попков зґвалтував та вбив понад 80 жінок

У Росії “ангарський маніяк” зізнався ще у двох вбивствах жінок і попросився в армію, щоб воювати в Україні.

Про це повідомило RTVI.

Михайло Попков, засуджений до двох довічних термінів позбавлення волі за вбивство 80 осіб, зізнався ще у двох вбивствах. У розмові з кореспондентом «Вєсті Іркутськ» серійний вбивця також сказав, що хоче потрапити до армії, оскільки його військова спеціальність зараз «досить затребувана».

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«Якщо мою військово-облікову спеціальність взяти, то я так думаю, що вона зараз досить затребувана, хоча зараз, напевно, вже сучасніше це все: радіоелектроніка тощо. Але я хоч десять років у в’язниці перебуваю загалом думаю, що це не так складно швидко вивчити», — розповів Попков.

За даними «Вестей», у зв’язку з зізнаннями у скоєнні ще двох вбивств «ангарського маніяка» етапували з Мордовії до Іркутська.

Попков скоїв злочини з 1992 по 2010 роки, коли працював у відділі МВС у Центральному районі Ангарська. Тіла знаходили на території Ангарська, а також Ангарського, Усольського та Іркутського районів. Більшість жертв було роздягнено, на їхніх тілах були сліди зґвалтування. Іноді у них зникали прикраси та гроші.

За даними слідства, Попков мав свій спосіб пошуку жертв: увечері і вночі він підробляв приватним таксистом, часто дорогою пропонував жінкам, яких віз, провести час разом, потім відвозив у ліс і вбивав.