«Спецоперація» йде за планом, економіка на підйомі, – Путін

Здається, Путін живе в іншому всесвіті

Президент РФ Володимир Путін назвав позитивною динаміку "спеціальної військової операції" і похвалився нібито успіхами в економіці.

Як повідомило Інтерфакс, своїм баченням того, що відбувається в Росії та світі, Путін поділився в інтерв’ю програмі «Москва. Кремль. Путін» на телеканалі «Росія-1″.

«Динаміка «спецоперації» позитивна. Все розвивається в рамках плану міністерства оборони та Генштабу», – сказав він.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Крім того, президент країни-агресора заявив, що інфляція в РФ нібито може знизитися з 11,9% до 5%

«Окрім усього, промислове виробництво у нас на підйомі знаходиться, сільське господарство, будівництво. Тому, загалом, ситуація у нас не просто стабільна, а, я вважаю, цілком задовільна. Я скажу так акуратно – якщо не хороша», – продовжив Путін.

Він також повідомив, що безробіття у країні ныбито перебуває на історичному мінімумі.

«Ситуація в економіці стабільна, більше того, вона набагато краща за те, що не тільки наші противники, але навіть і ми прогнозували», – додав диктатор.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео