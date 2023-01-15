Українські військові залишили Соледар: але полювання лише починається

Станом на 17:30 штурмові загони російських окупантів зайняли промзону біля рудника №7, що знаходиться в адмінкордоні міста Соледар, і є його західною околицею.

Про це повідомив командир аеророзвідки Роберт Бровді з позивним Мадяр.

“Фронт знаходитиметься відтепер поряд, але за межами міста”, – зазначив він.

За його словами, на даному напрямку попереду тривала позиційна війна.

“На Соледарі ворог втратив чутливу частину своїх хробаків ЧВК. Продавили м’ясом, вибачте. А полювання лише починається”, – додав Мадяр.