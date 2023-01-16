Росіяни вночі вдарили ракетами по Запоріжжю: серед постраждалих – діти
Вночі 16 січня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю і передмістю, є постраждалі.
Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Олександр Старух.
«Ворог завдав ракетного удару по обласному центру та передмістю», – написав він у Telegram.
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Також Старух зазначив, що внаслідок удару є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури.
Згодом секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв уточнив, що постраждалим надається невідкладна медична допомога.
Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них – дві дитини дев‘яти і п‘ятнадцяти років.
Куртєв також уточнив, що на місці влучання працюють рятувальники, медики та комунальники.
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- 16.01.2023 07:01
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