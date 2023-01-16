Кремль готує рішучі стратегічні дії у війні, щоб перехопити ініціативу – ISW

Кремль готує рішучі стратегічні дії у війні, щоб перехопити ініціативу – ISW

Путін сподівається протягом півроку переламати хід війни

Кремль, ймовірно, готується до рішучих стратегічних дій протягом наступних шести місяців, щоб повернути собі ініціативу та покласти край нинішній низці оперативних успіхів України.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму звіті вони нагадали, що Росія не змогла досягти більшості своїх основних оперативних цілей в Україні протягом останніх одинадцяти місяців.

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Російським військам не вдалося захопити Київ, а також Донецьку та Луганську області, утримати завоювання у Харківській області чи утримати стратегічне місто Херсон.

Російська авіаційно-ракетна кампанія під командуванням генерала армії Сергія Суровікіна наприкінці 2022 року, націлена на найважливішу інфраструктуру України, також не дала значних оперативних результатів та не деморалізувала українське суспільство, на що сподівався Кремль.

При цьому Путін і кремлівські високопосадовці продовжують повторювати, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей, незважаючи на поразки на полі бою.

На думку експертів ISW, хоча Путін не змінив своєї мети щодо війни, з’являються свідчення того, що він змінює фундаментальні аспекти підходу Росії до війни, зробивши кілька нових напрямків зусиль.

  • Кремль активізує як короткострокові, так і довгострокові зусилля щодо формування сил.

  • Російські збройні сили зберігають мобілізований особовий склад для використання у майбутньому — це відрізняється від первісного підходу Кремля, коли ненавчених мобіків відправляли на фронт восени 2022 року.

  • Росія намагається пожвавити свою оборонно-промислову базу.

  • Путін рецентралізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом Міністерства оборони та призначив командувачем військ начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

  • Кремль посилює підготовку російського інформаційного простору підтримки війни.

  • 49
  • 16.01.2023 07:39
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