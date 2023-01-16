Число загиблих внаслідок ракетного удару у Дніпрі збільшилося до 35

Рятувальна операція у Дніпрі триває вже близько 40 годин

Число загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі збільшилося до 35 осіб

Про це повідомив голова міської адміністрації Валентин Резніченко.

«Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. Наразі ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей», – сказав Резніченко.

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Вдалося врятувати 39 людей, 75 людей поранено, серед поранених – 14 дітей.

Доля ще 35 мешканців будинку наразі невідома.

«Пошук людей під завалами продовжується», – додав голова міської адміністрації.

Рятувальна операція у Дніпрі триває вже близько 40 годин.