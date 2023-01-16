Міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт оголосила, що йде у відставку

Крістіна Ламбрехт попросила канцлера ФРН Олафа Шольца про свою відставку

Глава Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт попросила канцлера ФРН Олафа Шольца про свою відставку.

Про це повідомило Der Spiegel. Про те, що Ламбрехт має намір піти у відставку, стало відомо 13 січня.

“Багатомісячна увага ЗМІ до моєї персони навряд чи дозволяє об’єктивно висвітлювати та обговорювати питання, що стосуються військовослужбовців, бундесверу та рішень у сфері політики безпеки на користь громадян Німеччини. Цінна робота військових та інших співробітників відомства має бути на першому місці. З цієї причини я вирішила залишити цю посаду”, – заявила Ламбрехт.

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За інформацією видання, поки що невідомо, хто змінить Ламбрехт на посаді голови Міноборони ФРН. Очікується, що влада Німеччини ухвалить рішення найближчим часом.

Крістіна Ламбрехт стала міністром оборони ФРН у грудні 2021 року.

Як зазначає видання, її відставка пов’язана одразу з кількома скандалами та казусами, які переслідували Ламбрехт у той час, коли вона обіймала цю посаду.

Зокрема, екс-міністра оборони розкритикували за новорічний відеоролик, де Ламбрехт говорить про бойові дії в Україні під звуки феєрверків