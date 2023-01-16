Міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт оголосила, що йде у відставку

Міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт оголосила, що йде у відставку

Крістіна Ламбрехт попросила канцлера ФРН Олафа Шольца про свою відставку

Глава Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт попросила канцлера ФРН Олафа Шольца про свою відставку.

Про це повідомило Der Spiegel. Про те, що Ламбрехт має намір піти у відставку, стало відомо 13 січня.

“Багатомісячна увага ЗМІ до моєї персони навряд чи дозволяє об’єктивно висвітлювати та обговорювати питання, що стосуються військовослужбовців, бундесверу та рішень у сфері політики безпеки на користь громадян Німеччини. Цінна робота військових та інших співробітників відомства має бути на першому місці. З цієї причини я вирішила залишити цю посаду”, – заявила Ламбрехт.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За інформацією видання, поки що невідомо, хто змінить Ламбрехт на посаді голови Міноборони ФРН. Очікується, що влада Німеччини ухвалить рішення найближчим часом.

Крістіна Ламбрехт стала міністром оборони ФРН у грудні 2021 року.

Як зазначає видання, її відставка пов’язана одразу з кількома скандалами та казусами, які переслідували Ламбрехт у той час, коли вона обіймала цю посаду.

Зокрема, екс-міністра оборони розкритикували за новорічний відеоролик, де Ламбрехт говорить про бойові дії в Україні під звуки феєрверків

  • 28
  • 16.01.2023 12:15
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
12:32
Санкції у дії: третій за тиждень російський літак відмовився летіти через неполадки на борту
Світ
12:15
Міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт оголосила, що йде у відставку
Україна
12:07
Ракетний удар по Запоріжжю: з’явилися подробиці
Світ
10:52
У Севастополі пролунали вибухи: повідомляють про роботу ППО
Світ
09:41
Повітряна розвідка та висадка десанту: у Білорусі розпочалися спільні з Росією льотні навчання
Україна
07:53
Число загиблих внаслідок ракетного удару у Дніпрі збільшилося до 35
Світ
07:39
Кремль готує рішучі стратегічні дії у війні, щоб перехопити ініціативу – ISW
Україна
07:01
Росіяни вночі вдарили ракетами по Запоріжжю: серед постраждалих – діти
Україна
17:57
Українські військові залишили Соледар: але полювання лише починається
Україна
15:50
Зеленський повідомив про 25 загиблих у Дніпрі
Світ
15:02
У Росії під Бєлгородом військовий підірвав гранату та влаштував пожежу в частині
Україна
14:35
Беспредел по-министерски: экс-жена замминистра Васькова «отжимает» офис в центре Одессы?
Світ
13:41
«Спецоперація» йде за планом, економіка на підйомі, – Путін
Світ
12:35
У Грузії помер актор Вахтанг Кікабідзе
Світ
12:30
У Росії «ангарський маніяк», який убив понад 80 жінок, попросився на війну в Україну
Світ
10:31
Великобританія відправить в Україну ударні гелікоптери Apache із ракетами Hellfire
Україна
08:58
Кількість загиблих в результаті ракетного удару по Дніпру зросла до 20
Україна
08:05
По багатоповерхівці в Дніпрі вдарили ракетою Х-22: українська ППО не може їх збивати
Україна
18:52
Росія випустила більше 30 ракет: Залужний підбив підсумки сьогоднішньої атаки
Україна
18:28
Світ має зупинити це зло: Зеленський прокоментував ракетний обстріл росіян
Україна
16:24
У Дніпрі російська ракета влучила в багатоповерхівку: знищено цілий під’їзд
Україна
13:52
Прем’єр Великобританії Сунак повідомив Зеленському про танки для України.
Світ
13:40
У ПВК “Вагнер” почали вербувати на війну в Україну жінок із в’язниць
Україна
13:37
Более двух миллиардов гривень подсанкционной Royal Pay Europe заблокированы Госфинмониторингом
Світ
13:25
Зеленський хоче виступити в ООН у річницю російського вторгнення в Україну

Головне

Україна
12:07
Ракетний удар по Запоріжжю: з’явилися подробиці
Україна
07:01
Росіяни вночі вдарили ракетами по Запоріжжю: серед постраждалих – діти
Україна
17:57
Українські військові залишили Соледар: але полювання лише починається
Світ
12:35
У Грузії помер актор Вахтанг Кікабідзе
Україна
08:05
По багатоповерхівці в Дніпрі вдарили ракетою Х-22: українська ППО не може їх збивати
Україна
18:28
Світ має зупинити це зло: Зеленський прокоментував ракетний обстріл росіян
Світ
13:25
Зеленський хоче виступити в ООН у річницю російського вторгнення в Україну
Світ
11:23
Великобританія ухвалила рішення про відправку в Україну танкового ескадрону
Україна
09:50
Росіяни вдарили по Києву ракетами
Україна
07:54
Зранку в Києві пролунали загадкові вибухи
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Санкції у дії: третій за тиждень російський літак відмовився летіти через неполадки на борту
Світ
16.01.2023 12:32
ТОР
Міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт оголосила, що йде у відставку
Світ
16.01.2023 12:15
ТОР
Ракетний удар по Запоріжжю: з’явилися подробиці
Україна
16.01.2023 12:07

Популярне

ТОР
Беспредел по-министерски: экс-жена замминистра Васькова «отжимает» офис в центре Одессы?
15.01.2023 14:35
ТОР
Українські військові залишили Соледар: але полювання лише починається
15.01.2023 17:57
ТОР
У Росії «ангарський маніяк», який убив понад 80 жінок, попросився на війну в Україну
15.01.2023 12:30

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com