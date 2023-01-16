У квартирі міністра оборони Німеччини сталася пожежа

Ламбрехт знов опинилася в центрі уваги ЗМІ не через свою державну діяльність

У квартирі міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт у неділю, 15 січня, сталася пожежа.

Про це повідомило Bild.

Причиною інциденту став різдвяний вінок, що спалахнув.

Полум’я Ламбрехт загасила самостійно, так що пожежникам, які прибули до її берлінської квартири, залишалося тільки відкрити вікна, щоб позбутися задимлення.

У ході інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомляли Vlasti, глава Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт попросила канцлера ФРН Олафа Шольца про свою відставку.