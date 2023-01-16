Подоляк розповів, коли закінчиться війна і що чекає на Росію

Подоляк розповів, коли закінчиться війна і що чекає на Росію

Подоляк вважає, що на Росію чекають бунти та відокремлення деяких територій

Росія програє війну 2023 року, коли Україна відновиться у межах 1991 року.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Republic.

За його словами, українським військовим заходити до РФ безглуздо, бо Україна не зможе контролювати потреби місцевого населення.

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«У нас не буде такого обсягу ресурсів та ідеологічних можливостей, щоб змінити ментальність кількох поколінь росіян», – пояснив Подоляк.

Він зазначив, що росіянам пропонували концепцію Великої Росії в обмін на злидні — «ви будете жебраками та безправними, але натомість зможете «Іскандерами» знищити ту чи іншу країну». Але ця концепція обрушиться. Громадська думка буде максимально розгублена, люди висловлять свої претензії до політичної еліти через некеровані бунти.

Також радник голови ОП вважає, що наступним процесом відбудеться трансформація політичної системи, а далі буде відокремлення частини території Північного Кавказу.

За його словами, це очевидно з урахуванням війн, що там велися, і “відкладеної ненависті”.

Але на контроль над ядерними арсеналами Росії цей процес не вплине, вважає Подоляк.

На його думку, Росія все одно збережеться у досить великому вигляді, за винятком деяких етнічних територій.

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  • 16.01.2023 14:34
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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