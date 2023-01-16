Здоров’я Путіна погіршується: він поспішає розпочати новий етап війни

Путін хоче оголосити війну "народною"

Здоров'я президента РФ Володимира Путіна погіршується через ослаблений імунітет, тому він поспішає розпочати новий етап війни в Україні.

Таку думку висловив в ефірі програми «Воздух» російський політолог Валерій Соловей.

За його словами, Кремль хоче оголосити війну «народній» та змусити брати участь у ній усіх росіян.

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«Припускається, що до роковин СВО (24 лютого – Ред.) президент оголосить, що війна набула народного характеру і вимагатиме участі кожного громадянина», – сказав Соловей.

Він вважає, що друга хвиля мобілізації йтиме у вигляді «додаткового набору». Однією з його форм є зміна терміну призову з 18-27 років до 21-30 років.

Також політолог додав, що призначення Валерія Герасимова командувачем військ — це частина концепції народної війни.

Він отримує надзвичайні повноваження, яких до цього не мав жоден командувач. І це означає, що справи у військовому відношенні дуже кепські. Герасимов покликаний з погляду президента переламати ситуацію», — констатує Соловей.

Все це відбувається на тлі погіршення здоров’я Путіна.

«Він боїться будь-якої інфекції, навіть тієї, яка легко лікується. У нього дуже ослаблений імунітет, він ослаблений тим агресивним лікуванням, препаратами, які він змушений приймати», – наголосив політолог.

За його словами, не випадково «у опитуваннях у Telegram-каналах з’являється пункт про те, як закінчиться правління Путіна, і перші місця часто набирає варіант здоров’я».

“Динаміка негативна, і це знає його оточення. Це вже особливо не ховається”, – резюмував Соловей.