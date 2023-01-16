Вора в законе «Умку» защищает экс-партнер замглавы ОП Андрея Смирнова

На фото: Умка, Андрей Смирнов и Юрий Иващенко

На следующей неделе состоится апелляция по вопросу меры пресечения для «Умки» — вора в законе Сергея Олейника.

Возможно, что суд поддержит сторону защиты. Адвокат Сергея Олейника — Юрий Иващенко, бизнес партнер заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова.

В 2017-м вместе с Иващенко Смирнов создал адвокатское объединение Smyrnov Law Office. Слоган компании More law, less justice дословно переводится как «Больше законов — меньше справедливости». Среди их клиентов — Елена Лукаш, Михаил Охендовский, Александр Ефремов и Владимир Петров.

Напомним, в конце декабря Нацполиция провела задержание двух известных «воров в законе» — «Умки» (Сергей Олейник) и «Лаши Свана» (Лаша Джачвлиани).

На следующий день стало известно, что обоим избрано меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права вносить залог.

Глава департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель сообщал, что Олейник и Джачвлиани были вызваны в полицию, чтобы ознакомиться с делом. И там же на месте были задержаны по новому эпизоду — организация и участие в преступном собрании.

За организацию и участие в так называемой «сходке» (ч. 1 ст. 255-2 Уголовного кодекса Украины) «ворам в законе» может грозить до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества, а за распространение преступного влияния (ч. 3 ст. .255-1 Уголовного кодекса Украины) — до 15 лет.

Известно, что «Умка», коронованный в 2014 году, и «Лаша Сван», «вор в законе» с 1995-го, получили свои «звания» от топ-представителей российского криминального мира.