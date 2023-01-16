Після закінчення мобілізації підтримка війни у Росії зросла до 80%
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Згідно із закритим опитуванням російського фонду “Общественное мнение”, підтримка війни серед росіян зросла до 80%.
Про це написало The Wall Street Journal.
Підтримка продовження «спеціальної військової операції» впала до 34% за тиждень після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію.
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Видання нагадало, що тоді десятки тисяч чоловіків тікали з країни, щоб не опинитися на війні
Проте вже до середини листопада, коли Кремль повідомив про завершення мобілізації, підтримка “СВО” знову зросла до 80%.
За словами колишнього чиновника з адміністрації президента РФ, внутрішні кремлівські опитування про війну показують, що росіяни потерплять ще одну хвилю мобілізації.
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- 16.01.2023 17:56
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