Після закінчення мобілізації підтримка війни у Росії зросла до 80%

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Згідно із закритим опитуванням російського фонду “Общественное мнение”, підтримка війни серед росіян зросла до 80%.

Про це написало The Wall Street Journal.

Підтримка продовження «спеціальної військової операції» впала до 34% за тиждень після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію.

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Видання нагадало, що тоді десятки тисяч чоловіків тікали з країни, щоб не опинитися на війні

Проте вже до середини листопада, коли Кремль повідомив про завершення мобілізації, підтримка “СВО” знову зросла до 80%.

За словами колишнього чиновника з адміністрації президента РФ, внутрішні кремлівські опитування про війну показують, що росіяни потерплять ще одну хвилю мобілізації.