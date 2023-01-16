У Держдумі запропонували відповісти ядерним ударом на постачання танків Україні

Гурульов хоче показати “кузькіну мать” ядерною зброєю

Після рішення Великобританії та Польщі постачати Україні сучасні західні танки депутат Держдуми, генерал-лейтенант Андрій Гурульов запропонував використовувати ядерну зброю.

Про це повідомило The Moscow Times.

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Особливо Гурульова обурила ймовірність того, що «російськими» територіями, Херсонською та Запорізькою областями, їздитимуть німецькі танки Leopard.

Депутат запропонував провести «ядерні випробування», але так, щоб, “як за Хрущова, для початку показати “кузькіну мать”, так, щоб вся земля здригнулася і щоб усім стало зрозуміло”.