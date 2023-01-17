Вночі у російському Бєлгороді лунали вибухи: влада каже про ППО
Місцеві мешканці кажуть про кілька десятків вибухів
Вночі 17 січня у російському Бєлгороді пролунали вибухи, влада каже, що спрацювала протиповітряна оборона.
Про вибухи повідомили місцеві мешканці в пабликах і соцмережах. Люди стверджують, що “хлопков” було близько трьох десятків.
Згодом підтвердив вибухи і губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков
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«Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі”, – написав він.
Також Гладков додав, що за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає.
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- 17.01.2023 07:21
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