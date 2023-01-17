У Росії хочуть вирізати з фільмів сцени з «акторами-зрадниками»

Після ініціативи помічати акторів, що засудили війну, титром “зрадник”, у Держдумі пішли ще далі: тепер сцени з ними пропонують вирізати з фільмів.

З такою ідеєю виступив член комітету нижньої палати з питань культури Сергій Соловйов, передає “Говорить Москва”.

Однак він вважає, що остаточне рішення має залишитись за громадянами країни. “Впроваджувати практику вирізати з фільмів слова та епізоди акторів-зрадників необхідно після проведення опитування та громадського обговорення. <…> Моя особиста думка щодо цього питання: так, необхідно”, — заявив депутат.

При цьому Соловйов зазначив, що видаляти сцени з артистами, які критикують війну, потрібно так, щоб «різко не знижувати якість і зміст фільмів». У якій формі та як технічно це реалізувати, повинні вигадати «експерти та фахівці у цій сфері».