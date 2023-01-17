Путін наказав Герасимову захопити Донбас до березня

Путін наказав Герасимову захопити Донбас до березня

Путін визначив Герасимову черговий дедлайн по захопленню Донбасу

Президент РФ Володимир Путін наказав новому командувачу російських окупаційних військ Валерію Герасимову захопити Донбас до березня.

Про це сказав представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу «FREEДОМ».

“Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок — це Донбас. І чергові терміни, які він (Путін — ред.) визначає вже для Герасимова як нового керівника війни проти України, — це мета захоплення Донбасу і формування певної «зони безпеки» вже до березня», — сказав Юсов.

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Він  нагадав, що це вже не перші встановлені перед окупантами терміни захоплення. Раніше такі строки неодноразово переносили.

Крім того Юсов додав, що українська розвідка має дані про підготовку окупантів до наступу на Запорізькому напрямку

За його словами, це може свідчити як про пряму підготовку до наступальних дій з боку росіян, так і про певні обманні дії для того, щоб проводити інформаційну кампанію та, можливо, приховати свої справжні наміри на інших напрямках фронту.

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  • 17.01.2023 08:45
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