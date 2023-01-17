Росіяни можуть зробити останній ривок на річницю початку війни, – Данілов

Данілов спрогнозував новий наступ росіян на кінець зими - начало весни

Російська армія може спробувати зробити свій останній ривок і піти у наступ на річницю повномасштабного вторгнення в Україну – 24 лютого.

Такий прогноз озвучив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ефірі національного телемарафону.

Він уточнив, що також російський наступ може відбутися на початку весни – у березні.

«Це може бути річниця. Для них ці дати є сакральними речами. Це може бути і в березні. Ми маємо готуватися до таких подій щодня і ми готуємось», – пояснив Данілов.