Російські ЗМІ повідомили про загибель військових під час обстрілу Бєлгородської області
П'ятеро військовослужбовців загинули під час обстрілу Шебекіно в Бєлгородській області.
Про це повідомив Telegram-канал “Осторожно, новости”.
«За нашими даними, під час вчорашнього обстрілу з боку України було завдано удару по позиціях російських військових», – сказано в повідомленні.
За даними видання, в результаті сталося влучання у адміністративну будівлю, загинуло п’ять солдатів строкової служби.
Також поранення отримали ще двоє військових, їх із осколковими пораненнями доправлено до лікарні Бєлгорода.
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- 17.01.2023 10:28
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