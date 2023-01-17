Російські ЗМІ повідомили про загибель військових під час обстрілу Бєлгородської області

П'ятеро військовослужбовців загинули під час обстрілу Шебекіно в Бєлгородській області.

Про це повідомив Telegram-канал “Осторожно, новости”.

«За нашими даними, під час вчорашнього обстрілу з боку України було завдано удару по позиціях російських військових», – сказано в повідомленні.

За даними видання, в результаті сталося влучання у адміністративну будівлю, загинуло п’ять солдатів строкової служби.

Також поранення отримали ще двоє військових, їх із осколковими пораненнями доправлено до лікарні Бєлгорода.