Стало відомо, хто стане новим міністром оборони Німеччини

Борис Пісторіус очолює МВС Нижньої Саксонії

Новим міністром оборони Німеччини стане голова МВС Нижньої Саксонії Борис Пісторіус.

Про це повідомило Spiegel.

У понеділок 16 січня Крістіна Ламбрехт офіційно подала у відставку з посади голови Міноборони ФРН, її місце обійме депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та нинішній голова МВС Нижньої Саксонії Борис Пісторіус (обіймає посаду з 2013 року).

У 2019 році Пісторіус балотувався на посаду федерального голови СДПН, а у 2017 році він працював помічником тодішнього кандидата в канцлери Німеччини Мартіна Шульца, відповідаючи за внутрішню безпеку.

Пісторіус також вважається одним із найпопулярніших міністрів у Нижній Саксонії. Останніми роками він також був найпомітнішим із міністрів внутрішніх справ СДПН, добре пов’язаний з органами безпеки, чудово розуміється на політиці щодо біженців і досить конфліктний із колегами з Євросоюзу.

Як зазначає видання, перед новим головою Міноборони ФРН стоять великі завдання. У зв’язку з бойовими діями в Україні перед Бундесвером зокрема назріла необхідність реструктуризації.