Стало відомо, хто стане новим міністром оборони Німеччини

Стало відомо, хто стане новим міністром оборони Німеччини

Борис Пісторіус очолює МВС Нижньої Саксонії

Новим міністром оборони Німеччини стане голова МВС Нижньої Саксонії Борис Пісторіус.

Про це повідомило Spiegel.

У понеділок 16 січня Крістіна Ламбрехт офіційно подала у відставку з посади голови Міноборони ФРН, її місце обійме депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та нинішній голова МВС Нижньої Саксонії Борис Пісторіус (обіймає посаду з 2013 року).

У 2019 році Пісторіус балотувався на посаду федерального голови СДПН, а у 2017 році він працював помічником тодішнього кандидата в канцлери Німеччини Мартіна Шульца, відповідаючи за внутрішню безпеку.

Пісторіус також вважається одним із найпопулярніших міністрів у Нижній Саксонії. Останніми роками він також був найпомітнішим із міністрів внутрішніх справ СДПН, добре пов’язаний з органами безпеки, чудово розуміється на політиці щодо біженців і досить конфліктний із колегами з Євросоюзу.

Як зазначає видання, перед новим головою Міноборони ФРН стоять великі завдання. У зв’язку з бойовими діями в Україні перед Бундесвером зокрема назріла необхідність реструктуризації.

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  • 17.01.2023 11:56
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