Арестович написав заяву про звільнення з ОП і пожартував про початок війни

Арестович написав заяву про звільнення з ОП і пожартував про початок війни

Арестович визнав "принципову" помилку

Радник ОП Олексій Арестович заявив, що написав заяву про звільнення з Офісу президента після "принципової помилки".

Фото своєї заяви він опублікував у Facebook.

«Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, значить, у відставку», – написав Арестович.

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Поки невідомо, чи задовольнив його заяву глава Офісу президента Андрій Єрмак, на ім’я якого вона написана.

У коментарях під власним дописом у соцмережі Арестович зазначив, що минулого разу, коли він хотів звільнитися (теж 17 січня, але 2022 року), почалося повномасштабне російське вторгнення.

Арестович написав заяву про звільнення з ОП

Арестович написав заяву про звільнення з ОП

“Подивимось, що буде цього разу”, – написав він.

Нагадаємо, після російського ракетного удару по будинку у Дніпрі Арестович заявив, що ракету нібито збили українські сили ППО, внаслідок чого вона впала на житловий будинок.

Його слова підхопила російська пропаганда, звинувативши у трагедії саме українських військових.

Після суспільного резонансу Арестовичу довелося вибачатися перед українцями і постраждалими.

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  • 17.01.2023 12:09
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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