Росіяни втретє за тиждень заявили про “взяття” Соледара

Росіяни втретє за тиждень "взяли" Соледар

Втретє за останні сім днів російські окупанти заявили про нібито "взяття" Соледара, що спростовують українські військові.

17 січня так званий штаб територіальної оборони ДНР повідомив, що російські війська захопили місто Соледар у Донецькій області.

Першою про «повне звільнення» Соледара повідомила прес-служба засновника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина 11 січня. Напередодні Пригожин заявив, що у штурмі міста брали участь виключно бійці ПВК.

13 січня Міноборони РФ заявило, що місто було взято «різнорідним угрупуванням російських військ» увечері 12 січня.

Пізніше відомство підтвердило, що безпосередній штурм Соледара здійснювався силами ПВК Вагнера.

Українські офіційні особи відступу з міста поки що не підтверджують. Зокрема, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону 16 січня заявив, що українські військові тримають оборону у Соледарі та на підступах до міста.

У щоденному зведенні Генштабу ЗСУ за 17 січня йдеться, що минулої доби українські військові успішно відбили атаки росіян у 20 населених пунктах, одним із яких називається Соледар.