У Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару

Україна
17.01.2023 13:30
Рятувальна операція в Дніпрі тривала близько 70 годин
Станом на 13:00 17 січня завершені пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі.
Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей,
загинуло 44 особи, з них 5 дітей,
травмовано 79 осіб, з них 16 дітей,
отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях.
Киев
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