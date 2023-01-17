У Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару

Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей,

загинуло 44 особи, з них 5 дітей,

травмовано 79 осіб, з них 16 дітей,

отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях.