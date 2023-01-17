Новий командувач війною в Україні заборонив дрони та наказав голити бороди

Новий командувач війною в Україні заборонив дрони та наказав голити бороди

Російські турбо-патріоти скаржаться на дивні накази військового командування

Зі зміною командувача російських військ в Україні на главу Генштабу Валерія Герасимова до підрозділів почали надходити своєрідні нові накази.

Про це пише The Moscow Times. Видання посилається на повідомлення Telegram-каналів так званих військкорів-пропагандистів.

Зокрема Z-патріоти скаржаться, що командування фактично заборонило використовувати сучасну техніку (телефони та планшети), що унеможливлює застосування дронів для артилерії та розвідки. Також низці підрозділів заборонили використовувати дрони для війни — їх попросили не скидати з них гранатометні постріли.

“Військори” також повідомляють про заборону використання особистих або подарованих повнопривідних машин та вимогу віддати їх до Міноборони РФ. Вони стверджують, що застосування особистої техніки відбувається через те, що штатна «колом стоїть, бо ні ремонтників, ні запчастин немає».

Військовослужбовці використовують особисті автомобілі на повному приводі для того, щоб підвозити спорядження, боєприпаси та їжу, пояснює автор «Повернутих на Z війні». «Той, хто в Москві всі ці накази малює, точно на нашому боці?» – запитує він.

Одночасно з цим від військових РФ вимагають голити бороди, постійно голитися і носити форму за статутом.

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  • 17.01.2023 14:50
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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