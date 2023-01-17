Офіс президента відправив Арестовича у відставку
В офісі президента України задовольнили прохання Олексія Арестовича щодо відставки з посади позаштатного радника.
Про це повідомила Українська правда з посиланням на речника президента Сергія Никифорова.
За його словами, керівник апарату Офісу президента Марія Вітушек підписала відповідний наказ про звільнення.
Нагадаємо, після російського ракетного удару по будинку в Дніпрі Арестович заявив, що ракета нібито була збита українськими силами ППО, внаслідок чого вона впала на житловий будинок.
Його слова підхопила російська пропаганда, звинувативши у трагедії українських військових.
Після громадського резонансу Арестовичу довелося вибачатися перед українцями та постраждалими.
17 січня Арестович заявив, що написав заяву про звільнення з Офісу президента після «принципової помилки».
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- 17.01.2023 15:08
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