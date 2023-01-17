У РФ на Алтаї спалахнула пожежа на гірськолижному комплексі: горить 5-зірковий готель
Причини пожежі у 5-зірковому готелі не відомі
17 січня сталася пожежа у будівлі гірськолижного комплексу «Гора Весела», розташованого на території села Ая в Алтайському краї.
Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на управління ГОНС та ПБ у Республіці Алтай.
Вказує, що обійшлося без жертв та постраждалих.
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До ліквідації вогню залучено сили та засоби пожежних підрозділів Алтайського краю, пожежну частину № 31 «Долина Алтаю», пожежно-рятувальні частини села Майма, Гірничо-Алтайська.
Місцеві ЗМІ уточнили, що пожежа спалахнула у найбільшому в республіці 5-зірковому готелі.
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- 17.01.2023 15:58
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