У РФ на Алтаї спалахнула пожежа на гірськолижному комплексі: горить 5-зірковий готель

Причини пожежі у 5-зірковому готелі не відомі

17 січня сталася пожежа у будівлі гірськолижного комплексу «Гора Весела», розташованого на території села Ая в Алтайському краї.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на управління ГОНС та ПБ у Республіці Алтай.

Вказує, що обійшлося без жертв та постраждалих.

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До ліквідації вогню залучено сили та засоби пожежних підрозділів Алтайського краю, пожежну частину № 31 «Долина Алтаю», пожежно-рятувальні частини села Майма, Гірничо-Алтайська.

Місцеві ЗМІ уточнили, що пожежа спалахнула у найбільшому в республіці 5-зірковому готелі.

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