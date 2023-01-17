Російські військові влаштували бунт у поїзді, який віз їх на війну

Російські військові влаштували бунт на станції Улусарка

Дві сотні російських військових збунтувалися через умови поїзда, який віз їх у зону бойових дій в Україну.

Про це повідомив Telegram-канал ВЧК-ОДПУ.

За інформацією видання, 13 січня потяг із 4-х вагонів (близько 200 солдатів) зупинився на станції Улусарка, що у Липецькій області.

Як виявилося, бійці по дорозі в зону “СВО” ледь не отримали обмороження, бо настали заморозки, а поїзд ніяк не опалювався.

Військові відмовилися продовжувати рух та зажадали 4 тони вугілля та води для запуску котла у складі. Для того, щоб солдатів утихомирили, були викликані поліцейські.