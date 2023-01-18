Путін сьогодні може оголосити другу хвилю мобілізації

Путін виступить із промовою в Санкт-Петербурзі

Президент РФ Володимир Путін може оголосити про другу мобілізаційну хвилю для розширення своєї армії найближчими днями — можливо, вже 18 січня.

Таку думку висловили в Інституті вивчення війни (ISW).

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков оголосив 17 січня, що Путін виступить із промовою в Санкт-Петербурзі 18 січня на ознаменування 80-ї річниці прориву радянськими військами нацистської блокади Ленінграда, рідного міста Путіна.

В ISW нагадали, що російський президент любить використовувати символічні дати для звернення до народу, і деякі провоєнні міліблогери зазначили, що він скористається цією можливістю, щоб оголосити мобілізацію чи війну з Україною.

Українська та західна розвідки також неодноразово попереджали про мобілізаційну підготовку Путіна, заплановану на середину січня.