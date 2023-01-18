Небензя в ООН: Російську ракету у Дніпрі збила українська ППО із житлового кварталу

Небензя в ООН: Російську ракету у Дніпрі збила українська ППО із житлового кварталу
Обвалення житлового будинку в Дніпрі, внаслідок якого загинули щонайменше 45 людей, сталося нібито через те, що російську ракету збили сили ППО України.

Як повідомило російське агентство ТАСС, про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив офіційний представник РФ при організації Василь Небензя.

“Російська ракета, запущена по об’єкту енергетичної інфраструктури, була підбита силами ППО України. Оскільки установка ППО була в порушення норм міжнародного гуманітарного права, про яке ви так дбаєте, розміщена в житловому кварталі, збита ракета впала на житловий будинок. Решту ви знаєте”, – видав він пропагандистську версію трагедії.

Небензя також додав, що ніхто з представників західних країн у Раді безпеки ООН “не згадав про справжнє підґрунтя події, яке було озвучено в тому числі офіційними особами України”, і “якби українська влада прислухалася до вимог міжнародного гуманітарного права, цієї трагедії не сталося б”.

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  • 18.01.2023 08:35
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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