У Броварах впав гелікоптер біля дитячого садка: є загиблі

У Броварах впав гелікоптер біля дитячого садка: є загиблі
У місті Бровари Київської області вранці 18 січня вертоліт упав біля будівлі дитячого садка, після чого почалася пожежа.

Про це повідомили телеканалу «Суспiльне» в обласній поліції.

Заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко, у свою чергу, повідомив, що в Броварах «на об’єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат».

Голова адміністрації Київської області Олексій Кулеба уточнив, що вертоліт упав між дитсадком та житловим будинком.

У момент аварії в дитячому садку перебували співробітники та вихованці, зазначив Кулеба. За його словами, із будівлі всіх евакуювали.

За попередніми даними поліції, постраждали п’ятеро людей.

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  • 18.01.2023 09:28
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