У Броварах впав гелікоптер біля дитячого садка: є загиблі
У місті Бровари Київської області вранці 18 січня вертоліт упав біля будівлі дитячого садка, після чого почалася пожежа.
Про це повідомили телеканалу «Суспiльне» в обласній поліції.
Заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко, у свою чергу, повідомив, що в Броварах «на об’єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат».
Голова адміністрації Київської області Олексій Кулеба уточнив, що вертоліт упав між дитсадком та житловим будинком.
У момент аварії в дитячому садку перебували співробітники та вихованці, зазначив Кулеба. За його словами, із будівлі всіх евакуювали.
За попередніми даними поліції, постраждали п’ятеро людей.
- 28
- 18.01.2023 09:28
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: