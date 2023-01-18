Падіння гвинтокрила у Броварах: загинуло керівництво МВС

Падіння гвинтокрила у Броварах: загинуло керівництво МВС
У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Про це повідомив керівник Нацполіції Ігор Клименко у Facebook

Згодом у МВС уточнили, що кількість жертв внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах зросла до 18 людей.

Серед загиблих — троє дітей. Поранення отримали — 29 людей, серед яких 15 дітей.

На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Також в мережі з’явилося відео ймовірного прольоту гелікоптера за хвилину до трагедії.

Очевидці авіакатастрофи у Броварах розповіли про побачене:

«Гвинтокрил зробив три кола над «Форою», полетів у центр, почав різко знижуватися, вдарився, спалахнув і все», – описує останні хвилини перед авіакатастрофою місцевий житель.

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  • 18.01.2023 10:53
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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