Падіння гвинтокрила у Броварах: загинуло керівництво МВС
У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
Про це повідомив керівник Нацполіції Ігор Клименко у Facebook
Згодом у МВС уточнили, що кількість жертв внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах зросла до 18 людей.
Серед загиблих — троє дітей. Поранення отримали — 29 людей, серед яких 15 дітей.
На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.
Також в мережі з’явилося відео ймовірного прольоту гелікоптера за хвилину до трагедії.
Очевидці авіакатастрофи у Броварах розповіли про побачене:
«Гвинтокрил зробив три кола над «Форою», полетів у центр, почав різко знижуватися, вдарився, спалахнув і все», – описує останні хвилини перед авіакатастрофою місцевий житель.
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- 18.01.2023 10:53
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