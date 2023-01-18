У Росії застрелили військового, який втік з війни в Україні
Під час затримання військовий чинив опір
У Липецькій області під час затримання застрелили озброєного військового Дмитра Перова, який втік з війни в Україні.
Про це повідомив Telegram-канал ASTRA з посиланням на брата загиблого рідного брата Івана Перова.
За попередніми даними, Дмитро під час затримання чинив опір.
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Раніше поліція розіслала орієнтування на 31-річного рядового Дмитра Перова, який залишив розташування свого полку на території України та вирушив до матері у Воронєж.
За словами брата, про жодні проблеми на службі Дмитро йому не розповідав.
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- 18.01.2023 11:21
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