У Росії застрелили військового, який втік з війни в Україні

Під час затримання військовий чинив опір

У Липецькій області під час затримання застрелили озброєного військового Дмитра Перова, який втік з війни в Україні.

Про це повідомив Telegram-канал ASTRA з посиланням на брата загиблого рідного брата Івана Перова.

За попередніми даними, Дмитро під час затримання чинив опір.

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Раніше поліція розіслала орієнтування на 31-річного рядового Дмитра Перова, який залишив розташування свого полку на території України та вирушив до матері у Воронєж.

За словами брата, про жодні проблеми на службі Дмитро йому не розповідав.