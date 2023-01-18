Путін назвав метою “спецоперації” в Україні припинення війни

Путін сказав, що метою війни є припинення війни

Російська “спецоперація” в Україні проводиться з метою нібито захисту мешканців Донбасу та його територій, які для Росії є історичними.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін у ході виступу, присвяченому 80-й річниці прориву блокади Ленінграда.

“Все, що ми робимо сьогодні, у тому числі і “СВО” – це спроба припинити цю війну та захищати наших людей, які на цих територіях проживають. Це наші історичні території”, – сказав Путін.

Нагадаємо, на самому початку широкомасштабного вторгнення, окрім захисту мешканців Донбасу, Путін називав його цілями «денацифікацію» та «демілітаризацію» України.